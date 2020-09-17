Sen ve o yanında sırıtarak izleyenler rezilsiniz

Rezilsin Halil Sezai rezil.

Görüntüleri izlemeye başladığım anda midem bulandı. İçim kasıldı, nefes alamadım.

Hatta kapatıp kapatıp açtım. Uzun bir süre tamamını izleyemedim.

Meğer sen nasıl bir canavarmışsın Halil Sezai.

O duygu yüklü şarkıları yalandan söylüyormuşsun.

Meğer sen duygusuz bir canavarmışsın.

Hele o yanındaki reziller.

Vah ki ne vah!

67 yaşında bir adama utanmadan vuruyor, küfür ediyor bir de üste çıkıp özür diliyorsun Halil Sezai.

Rezilsin Halil Sezai.

Özrünü kabul etmiyoruz.

Sen ve o yanında sırıtan arkadaşların inşallah cezalandırılır ve bu ayıbı yıllarca üstünüzde taşırsınız.

Sanatçı değil magandaymışsın sen Halil Sezai. Ciddi ciddi sana olan saygımızı, sevgimizi sıfırladın Halil Sezai. Meğer her türlü duygun sahteymiş.

Yaptığın açıklamada bir de üste çıkmaya çalışıyorsun. Ne olursa olsun yaptığın hareketlerin özrü yok. Özrün kabahatinden daha da büyük.

Yok seni rahatsız ediyormuş.

Yok seni kışkırtmış.

Pes gerçekten pes.

Öyle ağzımı doldura doldura küfür etmek istiyorum ki, inanın zor tutuyorum kendimi.

Yıldık, bıktık, usandık

Şiddet her yerde.

Bitmiyor, durmuyor, azalmıyor.

Yasalar tam hakkıyla çıkmadığı sürece de bitmeyecek.

Ünlüsü-ünsüzü, zengini-fakiri, kültürlüsü-kültürsüzü. Şiddetten beslenir oldu.

Usandık, yorulduk, kırıldık, döküldük.

Daha da dökülmeye devam ediyoruz. İnsanlar sinirli, gergin.

Durmuyorlar...

Ne yaşlı tanır oldu. Ne kadın ne çocuk bu magandalar! Bunlar şiddet severler.

Ve çoğalmaya devam ediyorlar.

Ünlüsü, ünsüzü, şiddetle beslenir oldu.

Allah aşkına bir gece yarısı çıkartın şu yasaları...

Dursun şu reziller.

Cahil ki, ne cahil

Koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile parti düzenleyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin, “Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı” dedi.

Bunun üzerine Burcu Kıratlı da “Cahil” demiş.

Az bile söylemiş.

Ah Burcu ah ben neler söyledim bir bilsen.

Ama açık açık yazamıyorum maalesef.

Söylediklerimi yazsam bile izinden çıkmayacak. O kadar sinirliyim.

O kadar utanıyorum bu insanlardan.

Şevval Şahin kara cahil kara.

Böyle bir kızım olsa utançtan yerin dibine girerdim. Anne ve babasına Allah sabır versin.

Nasıl bir zihniyettir.

Canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ayıp.

Onlardan utan bari Şevval Şahin.

On kişinin korona olması ne demek biliyor musun? 300’e yakın kişiye bulaştırması demek.

Ah kara cahil.

Ah biraz oku, araştır, dinle.

Hiç mi dinlemedin. Günlerce evlere kapandık.

Ve hala bu yüzden çalışamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlar var.

Sen ve senin gibi kara cahiller yüzünden de o insanlar işlerinden uzaklar biliyor musun?

Bazı sektörler kan ağlıyor.