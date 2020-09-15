Magazin 3'üncü sayfa haberleri gibi

Gazetelerin 3'üncü sayfa haberleri malum.

Şiddet, kavga, gürültü...

Fakat, magazin sayfaları öyle mi?

Her zaman hep daha keyifli, renklidir, güzeldir.

Arada kötü haberler olur ama genelde keyiftir. İnsanın içi açılır.

Ya da biz öyle biliyorduk.

Geçen hafta magazin sayfalarına bakıyorum, “Öldürmek istediğim biri vardı”, “Beni kocamdan koruyun”, “Sevgili şiddeti”, “Agresif hareketleriyle dikkat çekti” diye gidiyor.

Magazin sayfalarında bir gün içinde, hiddet-şiddet haberi birden fazla olunca şöyle bir durup düşündüm.

Sinirli, gergin, kötü ve kavgacı bir dönemden geçiyoruz.

Tamam her zaman şiddet-kavga haberi vardı ama bu kadar fazla olmuyordu.

Magazin sayfalarında da neşe azaldı...

Ne kadar gerginlik o kadar iş yapmaya başladı.

İnsanların üretiminden çok kavgasını, gürültüsünü konuşmak iyi haber anlamına gelir oldu.

Çok fena çok...