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Esin Övet
İşte gerçek hayatlar 14 Eylül 2020 Pazartesi, 09:58:17

Memleketimizin her köşesi cennet.

Önemli olan bunu bilerek, tadını çıkartarak yaşamak.

Yaz ayları geldiği zaman, denize, güneşe, kuma koşan bünye Karadeniz yaylalarında dolaşan birini görünce kıskanıyor.

Son günlerde en kıskandığım kişi Bu anlamda Ayla Çelik.

On gündür Ardahan, Lori derken bizi adeta yayla şov sunuyor.

Nasıl güzel yerler.

Nasıl keyifli ortam.

Ayla ailesini, eşini dostunu, güzel yurdum insanını da çekiyor, paylaşıyor.

İzlemeye doyamıyorum.

İzlerken, “İşte gerçek hayatlar” diyorsunuz. Malum sosyal medyada o kadar fazla, sahte yaşam var ki, Ayla’nın görüntüleri huzur verdi ve gerçekten çok iyi geldi.

Çünkü bu insanlar “Dur filtre koy”, “Dur yüzümü incelt”, “Belimi incelt” gibi kapris ve düşünceleri yok.

İnsanları kandırma planları yok. Tamamen doğal.

Oldukları gibi.

Tam olması gereken gibi.

Ayla da ün ve şöhreti yakalamış biri olarak çok doğal.

Tabii yörenin insanı da zaten keyifli.

Karadeniz Türküleri, yemekleri derken adeta televizyon programı sundu bize bu tatilinde.

Ve bana bir kez daha, “Yaylalara gitmem gerekiyor, yayla turu yapmam gerekiyor” dedirtti.
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