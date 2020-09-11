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Esin Övet
Yedi gün profiller kırmızı 11 Eylül 2020 Cuma, 10:56:35

Yıllardır memlekette en ufacık bir olumsuzluk yaşansa ilk müzik susuyor.

Eğlence hayatı kepenk indiriyor.

Zannediliyor ki, herkes eğleniyor. Herkes vur patlasın çal oynasın kafasında.

Oysa ki, o mekanlarda çalışan yüzlerce insan evine ekmek götürüyor.

Ama şimdi görmezden geliniyor.

Covid 19 illeti yüzünden de ilk müzik susuyor her zaman olduğu gibi.

15 Mart’tan bu yana gece kulüpleri kapalı. Birçok mekan sessiz.

Ve orada çalışan komi, garson, kahya, şef, DJ evinde oturuyor.

Çoğu mekan sahibi umudunu yitirmiş durumda.

Çalışan da öyle.

Peki ne olacak?

İşte bu yüzden bu sektörde olan çok kişi sosyal medya hesaplarından profillerini kıpkırmızı yapıp tepkisini dile getirdi. Ve yedi gün de kırmızı yapmaya devam edecek.

Ünlüsü, ünsüzü.

Komisi, garsonu.

Patronu, işletmecisi.

Kenan Doğulu, “Performans için yorulan bedenler, fikir ve emek ortaklarımız, insanlara iyi vakit geçirtmek için ter döken bütün emekçiler! Her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah olduğunu unutmayalım. Festival, sergi ve fuar alanları, konser salonları, tiyatrolar, gece kulüpleri, barlar, lokaller ve müzik ile sanatın yıllardan beri doldurduğu her yer yine canlanacak, yaşayacak. Kuvvet, sabır, umut ve en önemlisi işimize olan aşkımız ışığımız pusulamız olsun! Hep beraber gelecek sağlıklı, huzurlu ve güzel günlerin ümidine sarılıp ayakta duralım” diyerek moral verdi.

Mecburuz durmaya.

Başka yapacak bir şey var mı!

Ama müzik susmamalı. Bu sektörde çalışan insanlar yok sayılmamalı.
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Yedi gün profiller kırmızı Yıllardır memlekette en ufacık bir olumsuzluk yaşansa ilk müzik susuyor. Eğlence hayatı kepenk indiriyor. Zannediliyor ki, herkes eğleniyor. Herkes vur patlasın çal oynasın kafasında. Oysa ki, o mekanlarda çalışan yüzlerce insan evine ekmek...
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