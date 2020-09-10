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Esin Övet
Sen kimsin Koray Avcı? 10 Eylül 2020 Perşembe, 10:41:47

Bu başlığı bu köşede 6 Mayıs 2019 tarihinde atmışım.

Ve yine bu başlığı atıyorum.

Çünkü Koray Avcı, “Sen benim kim olduğum biliyor musun?” repliğine devam etmiş.

Bu seferde sokakta kendisine seslenen çalgıcıya söylemiş.

Bir sene içinde Koray Avcı’da bir şey değişmemiş. Bu yüzden bir sene önceki yazıyı tekrar yayınlıyorum. Belki bu sefer okuduğunu anlar.

6 Mayıs 2019 yazısı:

Koray Avcı, eğlenmek için gittiği mekana aracını almayan valeye “Sen benim kim olduğumu biliyor musun! Sana burada ekmek yedirmem” diye bağırıp küfürler etmiş. Vale de soluğu savcılıkta almış.

Öncelikle:

1- Hiç şaşırmadım.

2- Koray Avcı hakkında öyle olaylar duyuyorum ki, sonunda biri patlamış demek.

3- Kibir, ego, insanları küçük görme, hakir görme ve ayırması bir kez daha ortaya çıkmış..

4- Bu hareketinle havaalanındaki o terbiyesiz kadından hiç bir farkın kalmamış.

5- Ve evet sen kimsin Koray Avcı?

Allah aşkına sen kimsin Koray Avcı?

Bu “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyen herkese sorumludur “Siz kimsiniz?” gerçekten.

Kardeşim bir insan kapının önünde görevini yapıyor, sen de sahneye çıkıp şarkı söylüyorsun ve ünlüsün diye ayrıcalığın nereden?

-İkinizde para kazanıyorsunuz.

-İkizinizde nefes alıyorsunuz.

-İkinizde ne zaman öleceğinizi bilmiyorsunuz.

-İkinizde hayata bir şekilde tutunuyorsunuz.

-Biri fazla para kazanıyor herkes tanıyor, diğeri az para kazanıyor sadece çevresi tanıyor.

Ve fakat, ancak.

Gün geldiğinde kimin kim olacağı hiç belli olmaz.

Belki o vale günün birinde farklı bir konuma gelecek ama seni kimse tanımayacak. Ve çok farklı bir hale düşeceksin.

Bu hayatta çok şeye tanık olduk.

Malum.

Gönül kırmak en büyük cehalet.
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