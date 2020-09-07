Evlerdeki fasıl muhabbetleri

Herkesin dilinde, “Sosyete partisinde korona paniği” var. Şevval Şahin’in sevgilisinin korona olduğu iddia ediliyor.

Şevval Şahin’de test yaptırdığını negatif çıktığını belirtti.

Peki ya o partide olan kişiler.

Hepsi o partiden sonra dolaştı ve dolaşmaya da devam ediyor.

En önemli soru ve sorular?

-Kimlerle görüştüler?

-Nerelere gittiler?

-Kimlerle temas ettiler?

-Ve etmeye devam ediyorlar mı?

-Ev karantinasına girdiler mi?

-“Test yaptırdım negatif çıktı” diyerek hayatlarına devam mı ediyor yoksa bir 14 gün bekliyorlar mı??

Çok soru var bu parti sonrası elbet.

Çünkü tanınmış ailelerin çocukları ve tanınmış insanlar var.

Bu yüzden de duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz.

Peki ya tanınmamış kişiler.

Duymadıklarımız!

Aylardır evlerdeki partileri ve denizin ortasındaki tekne partilerini yazıyorum.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren fasıl muhabbetleri var.

Kulüpler kapandı diye herkes evinde oturuyor zannediliyor.

Ama hiç de öyle değil.

Hatta bunların çoğu tanınmış ve ünlü de değil.

Ünlü ve tanınmış olmayan çok kişi evlerinde bildiğiniz parti yapıyor.

Hatta bildiğiniz fasıl ekibi çağırıp sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın eğleniyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, “E neden ihbar etmiyorsun?”

Tanımıyorum çoğunu.

Sadece duyuyorum.

Şehir içinde oturmayan, müstakil evleri olan çok kişi. Sadece şehirlerde değil üstelik. İstanbul, İzmir dışındaki yerlerden. İlla her şeyi şehirlerden beklemeyin.

Ülkenin geneline baktığınız zaman zaten yaz boyu yapılan, düğünler, kına geceleri, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları ortada.

Bir de bunları evlerdeki gizli fasıl muhabbetlerini eklersek vah ki ne vah.

Bu kişiler kimlerle görüşüyor?

Kimlerle buluşuyor?

Hasta olduklarını biliyorlar mı?

Çoğu bilmeden atlatabildiği için kimlere bulaştırıyorlar?

Bir sürü soru işarete var.

Yani bu işi devlet büyüklerinden “Yasak kardeşim yasak” diye beklemek yerine kişinin kendi güvenliğine önem vermesi gerekiyor.

Ancak bunu çözemedi birçok kişi.