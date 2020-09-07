HT KULÜP
Arama
HABER HATTI
HT KULÜP YAZARLARI
Esin Övet
Evlerdeki fasıl muhabbetleri 07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:40:33

Herkesin dilinde, “Sosyete partisinde korona paniği” var. Şevval Şahin’in sevgilisinin korona olduğu iddia ediliyor.

Şevval Şahin’de test yaptırdığını negatif çıktığını belirtti.

Peki ya o partide olan kişiler.

Hepsi o partiden sonra dolaştı ve dolaşmaya da devam ediyor.

En önemli soru ve sorular?

-Kimlerle görüştüler?

-Nerelere gittiler?

-Kimlerle temas ettiler?

-Ve etmeye devam ediyorlar mı?

-Ev karantinasına girdiler mi?

-“Test yaptırdım negatif çıktı” diyerek hayatlarına devam mı ediyor yoksa bir 14 gün bekliyorlar mı??

Çok soru var bu parti sonrası elbet.

Çünkü tanınmış ailelerin çocukları ve tanınmış insanlar var.

Bu yüzden de duyuyoruz, biliyoruz, görüyoruz.

Peki ya tanınmamış kişiler.

Duymadıklarımız!

Aylardır evlerdeki partileri ve denizin ortasındaki tekne partilerini yazıyorum.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren fasıl muhabbetleri var.

Kulüpler kapandı diye herkes evinde oturuyor zannediliyor.

Ama hiç de öyle değil.

Hatta bunların çoğu tanınmış ve ünlü de değil.

Ünlü ve tanınmış olmayan çok kişi evlerinde bildiğiniz parti yapıyor.

Hatta bildiğiniz fasıl ekibi çağırıp sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın eğleniyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, “E neden ihbar etmiyorsun?”

Tanımıyorum çoğunu.

Sadece duyuyorum.

Şehir içinde oturmayan, müstakil evleri olan çok kişi. Sadece şehirlerde değil üstelik. İstanbul, İzmir dışındaki yerlerden. İlla her şeyi şehirlerden beklemeyin.

Ülkenin geneline baktığınız zaman zaten yaz boyu yapılan, düğünler, kına geceleri, sünnet düğünleri, asker uğurlamaları ortada.

Bir de bunları evlerdeki gizli fasıl muhabbetlerini eklersek vah ki ne vah.

Bu kişiler kimlerle görüşüyor?

Kimlerle buluşuyor?
Hasta olduklarını biliyorlar mı?

Çoğu bilmeden atlatabildiği için kimlere bulaştırıyorlar?

Bir sürü soru işarete var.

Yani bu işi devlet büyüklerinden “Yasak kardeşim yasak” diye beklemek yerine kişinin kendi güvenliğine önem vermesi gerekiyor.

Ancak bunu çözemedi birçok kişi.
Yazarın diğer yazıları
Evlerdeki fasıl muhabbetleri Herkesin dilinde, "Sosyete partisinde korona paniği" var. Şevval Şahin'in sevgilisinin korona olduğu iddia ediliyor. Şevval Şahin'de test yaptırdığını negatif çıktığını belirtti. Peki ya o partide olan kişiler. Hepsi o partiden sonra dolaştı ve dolaşmaya...
Maske takın bu bir saygı Bu yıl Covid19 salgınının gölgesinde dağıtılan MTV Video Müzik Ödülleri'nde Lady Gaga, son yılların en önemli konusuna değindi ve "Maske takın, bu bir saygı göstergesidir" dedi. Ve tüm şarkılarını kıyafetine uygun maskeleri ile seslendirdi. Malumunuz...
Allah aşkına birisi çıkıp bi açıklama yapsın Gün geçmiyor ki, bir kadın cinayeti, tecavüzü, çocukları zehirleyen zihniyetlerin elinden çıkan korkunç kitaplar ortaya çıkmasın. Önceki gün şöyle haberler vardı: 1- Melek Mosso, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dediği ve kadınlara yönelik cinsel...
Kadınları neden sevmiyorsunuz ey yetkililer? Yine bir tecavüz. Ve yine beklendik karar. Tecavüze uğrayan öldü. Tecavüzü gerçekleştiren serbest. Güler misin, ağlar mısın? Delirir misin, delirelim mi? Ki çoktan delirdik! Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er bu hayattan göçüp...
'Tabloya artık bakmıyorum' Covid 19 ile birlikte hayatımızda yeni bir dönem var malum. Daha kontrollü, daha mesafeli. Çok çok dikkatli. Ve bu dikkati bir an olsun elden bırakmamalı, bu gerçeğin olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Fakat son zamanlarda bu dikkat kaçmış durumda. Normal...
BEĞEN TAKİP ET TAKİP ET

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X