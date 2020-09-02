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Esin Övet
Maske takın bu bir saygı 02 Eylül 2020 Çarşamba, 16:05:54

Bu yıl Covid19 salgınının gölgesinde dağıtılan MTV Video Müzik Ödülleri'nde Lady Gaga, son yılların en önemli konusuna değindi ve ”Maske takın, bu bir saygı göstergesidir” dedi. Ve tüm şarkılarını kıyafetine uygun maskeleri ile seslendirdi.

Malumunuz bizim memleketimizde de bazı insanlar adeta maske ile savaşıyor. Takmamak için.

Oysa ki, kendi ve başkalarının sağlığı için hiç çıkartmaması gerekiyor ama takmıyor işte. Savaşıyor.

Lady Gaga’nın bu tavrı bana Bengü’nün açıklamasını hatırlattı.

Bu köşede tarihler 25 Nisan’ı gösterdiğinde bir konu yapmış ve ünlülere “Sizce bizi nasıl bir yaz bekliyor” diye sormuştum.

Kayıtlarda var açıp bakabilirsiniz.

O tarihte tam evlere kapanmış sadece camlardan bakabiliyorduk. Sokağa çıkma yasakları oluyordu ve her şey çok ama çok belirsizdi.

Birçok ünlüye sorduğum gibi Bengü’ye de sormuştum. Ve Bengü’de, “Müzik sektöründe de yine büyük alanlarda konserler yapılacak belki. Aralarda boşluklar bırakılacak. İnsanlar daha geniş alanlara yayılacak. Girişte belki ateş kontrolü olacak. Maskelerle gelecekler. Bizler de maskelerle şarkı söyleyeceğiz. Böyle şeyler olabileceğini düşünüyorum. Bizlerin de müzik yapması lazım. Müzik iyileştirir” diye yanıt vermişti.

Bengü’nün söylediği her şey çıktı aslında.

Aralıklarla oturuyor birçok konser alanında insanlar.

Ve maskeler asla çıkmıyor.

Çoğu ünlü maskesiyle sahneye çıkıyor. Ama daha maske ile şarkısına devam eden olmadı. Belki de bundan sonra maske ile şarkılar söylenecek.

Lady Gaga’nın bu tavrı çok kişiye örnek olabilir ki belki de olmalı.
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