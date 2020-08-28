Allah aşkına birisi çıkıp bi açıklama yapsın

Gün geçmiyor ki, bir kadın cinayeti, tecavüzü, çocukları zehirleyen zihniyetlerin elinden çıkan korkunç kitaplar ortaya çıkmasın.

Önceki gün şöyle haberler vardı:

1- Melek Mosso, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği ve kadınlara yönelik cinsel saldırılara karşı konuşma yaptığı için sahnede indirilmiş.

2- “Gül ve Düşün” kitabında sapkın hayal ürünü, bir manyağın yazdığı cümleler ortaya çıkıyor. Ve kitap dört baskı yapmış. İmza günleri düzenlenmiş etrafında çocuklar var sapığın.

3- Bir anne ve babanın gözyaşları dinmiyor. Ama “Bana bir şey olmaz bunu daha önce çok yaptım” diyen tecavüzcü serbest.

4- Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan’ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edilmiş.

Her gün ama her gün bir sürü korkunç şiddet, tecavüz, katliam, vahşet haberi görüyor, okuyoruz. Ama ne oluyor?

Tık yok.

Ses seda yok.

Ve ülkenin en kanayan yarası kadınlar, çocuklar, hayvanlar, çevre konusunda yasalar hala çıkmıyor.

Allah aşkına bir yetkili toptan şu konuya bir açıklık getirebilir mi?

Neden bu yasalar çıkmıyor. Neden bu sapıklar, katiller, tecavüzcüler ortalarda ellerini kollarını salınarak geziyor.

Bir ses verin Allah aşkına.