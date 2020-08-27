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Esin Övet
Kadınları neden sevmiyorsunuz ey yetkililer? 27 Ağustos 2020 Perşembe, 10:15:30

Yine bir tecavüz.

Ve yine beklendik karar.

Tecavüze uğrayan öldü.

Tecavüzü gerçekleştiren serbest.

Güler misin, ağlar mısın?

Delirir misin, delirelim mi?

Ki çoktan delirdik!

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er bu hayattan göçüp gitti.

Giderken de arkasında bir mektup bıraktı.

Mektupta, Musa Orhan’ın cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

Yirmi gün hem de…

Ama ne fayda.

Kim inanıyor.

Kim!

Kim inanacak, kime inandırmak gerekiyor.

18 yaşındaki küçücük bir beden bu dünyadan göçüp giderken anlattı başına gelenleri.

Ama inanmıyor yetkililer işte.

Serbest bırakıyorlar bu pislikleri.

Lanet olsun!

Bir gecede bu kararlar neden çıkmıyor şu kadınlar için ağalar, paşalar, efendiler.

Neden?

Neden bu genç kızlar, kadınlar yok olup gidiyor.

Neden sevmiyorsunuz neden bu kadar nefret ediyorsunuz bu kadınlardan neden?

Gerçekten aklım almıyor. Mantığım hiç almıyor.

Bu ülkede bu kadınlar neden her geçen gün değersizleştiriliyor.

Hiç böyle değildi.

Yazıktır, günahtır…

Allah için bi harekete geçin.

Hayır o mecliste oturan insanların eşleri, kız çocukları, ablaları, anaları, bacıları da mı rahatsız değil?

Allah aşkına bi ses verin. Bi tepki verin.
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Kadınları neden sevmiyorsunuz ey yetkililer? Yine bir tecavüz. Ve yine beklendik karar. Tecavüze uğrayan öldü. Tecavüzü gerçekleştiren serbest. Güler misin, ağlar mısın? Delirir misin, delirelim mi? Ki çoktan delirdik! Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki İpek Er bu hayattan göçüp...
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