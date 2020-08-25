'Tabloya artık bakmıyorum'

Covid 19 ile birlikte hayatımızda yeni bir dönem var malum.

Daha kontrollü, daha mesafeli.

Çok çok dikkatli.

Ve bu dikkati bir an olsun elden bırakmamalı, bu gerçeğin olduğunu görmezden gelmemeliyiz.

Fakat son zamanlarda bu dikkat kaçmış durumda. Normal yaşamın dışında bu hastalığı çoktan unutmuş, bitmiş gibi davrananlar var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk günden bu yana, her gün bir tablo yayınlıyor sosyal medya hesabından.

Ben tablo yayınladığı günden bu yana sıkı bir takipçisiyim sağlık bakanımızın.

Her gün de, mutlaka o tabloya bakıyorum.

Ama her gün.

Fakat son yirmi gündür çok kişiden “İnanma”, “Ben artık hiç bakmıyorum”, “A öyle bir tablo yayınlıyor mu hala?” gibi gerçekten çok üzücü yorumlar duyuyorum.

Lütfen inanın ya da inanmayın.

O tabloya her gün bakın.

Neden bakın biliyor musunuz?

Unutmamak için.

Çünkü bu illet hala bitmedi.

Bitmiş gibi yapmamak için o tabloya bakın bari.

O tablo en azından hala virüsün canlı, capcanlı olduğunun kanıtıdır.

Bakın ve bakmayanları da uyarın…