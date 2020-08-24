Asla asla deme Hadise...

Hadise dokuz ay önce, “Evet artık ben aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda demedim, demeyeceğim de. Öyle bir insan olmadım. Instagram da sevgilimi asla takip etmeyeceğim. Asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim” dedi ve kısa bir süre önce aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile el ele fotoğrafını paylaşıp aşk namelerini sıraladı.

Asla asla deme Hadise…

Ahhh Hadise…

Ahhh ahhh…

Bizler alışmışız, şaşırmıyoruz da okuyucu hala şaşırıyor.

Bakın ünlüler sorduğunuz soruya önce “Hayır” der.

Sonra o hayır dedikleri şey ortaya çıkar.

Ama hiç oralı olmadan hayatlarına devam ederler.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Hepsi mi böyle?”

Vallahi ne yalan söyleyeyim.

Genelde hepsi böyle.

Neredeyse çocuk yaşta başladım bu mesleğe.

Bazıları ile birlikte büyüdük.

Gördüğüm, duyduğum, bildiğim şu var ki; genelde hepsi böyle.

Önce yalanlar sonra doğru ortaya çıkınca “Ulan ben haksızlık ettim şu gazetecilere” demezler.

Neyse neyse mevzu o değil…

Olur böyle şeyler klasik hareketler.

Yalnız, Hadise ile Kaan Yıldırım’ı çok yakıştırıyorum.

Pek bi tatlı oldular.

Ama aşklarını, ilişkilerini biraz rahat yaşasalar. Sanki biraz fazla kasıyorlar gibi geliyor bana…