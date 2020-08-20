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Esin Övet
Kafalardaki Halit Ergenç algısı yerle yeksan 20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:23:38

Meğer birçok kişi Halit Ergenç’i çok kusursuz buluyormuş.

Meğer müthiş insan olduğunu düşünüyormuş.

Ve hatta hak yemeyen, kadınları koruyan, müthiş ailesi babası olarak algılıyormuş.

Hatta ve hatta hiç yanlış yapmaz, yapamaz olarak düşünüyormuş…

Hatta saçma, sapan açıklamalar yapmaz.

Hep güzel rollerde insanların karşısına çıkar.

Her rolün üstesinden gelir.

Saçma bir adım atmaz diyormuş.

Fakat o da ne!

Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama ile ciddi bir hayal kırıklığı yaşatıyor çok kişiye.

Sosyal medyada: “Şok oldum”, “Hayallerim yıkıldı”, “O da mı?”, “Nasıl böyle düşünür” gibi yorumlara denk geldim.

Öncelikle hanımlar-beyler.

Hiç kimseyi gözünüzde büyütmeyin.

Ve:

1- Hiç kimse kusursuz zannetmeyin.

2- Kesinlikle, özellikle hanımlar şunu akıllara kazıyın ki, erkekler fena şekilde birbirini koruyup kolluyor.

Mevzu bahis şiddet, taciz gibi olaylar olunca kimisi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Kimisi de böyle saçma sapan açıklamalar yapıyor işte.

Cem Yılmaz ve Halit Ergenç de bunlardan biri..

Ve hatta Zafer Algöz de bunlardan.

Zafer Algöz, “Yarın barışırlar. Davayı geri çekerler falan” dedi hatırlayın.

Akıl almıyor.

Hatta direk “Yuh kardeşim gerçekten yuh” diyorsunuz..

Kadının gözü, kolları, bacakları mosmor.

Çenesi delinmiş.

Adamların kafa nerede…

Kadına saygıları yok ki!

Özür diliyorlar sonradan ama ne fayda.

Siz şaka mı yapıyorsunuz?

Kafa mı buluyorsunuz gerçekten bizimle.

Ne arkadaş sevgisi bu.

Ne arkadaş kollaması bu.

Ne birbirinizi korumak kollamak böyle.

Kadınlar, erkekler gibi birbirini koruyup kollasa yeminle bunlar bu kadar rahat olamaz, saygısızlaşamaz.

Ama yok. Kadınlar birbirini koruyup kollamadıkları için sorun böyle işte.

Rezalet…
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