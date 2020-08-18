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Esin Övet
Bunu hangi kötü yürek düşünüp yapmış olabilir? 18 Ağustos 2020 Salı, 14:11:29

Önceki gün sosyal medyada bir fotoğrafa denk geldim.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın 19 yıl önceki fotoğraflarını yan yana koymuş biri... (Fotoğrafı buraya koyup o kötü kalpli kişinin terbiyesizliğinin reklamını yapmak istemiyorum)

Baktım, baktım, baktım.

Uzun uzun baktım.

Burada adı geçen Serenay ve Cem için değil.

Bunu yapanın yüreğini görmeye çalıştığım için baktım fotoğrafa.

1- Düşüncesini anlamaya çalıştım.

2- Fesatlığını ölçmeye çalıştım.

Ve gerçekten onun adına üzüldüm.

Sana ne kardeşim.

Kime ne kardeşim.

Bize ne kardeşim.

Sen bu insanların anası mısın?

Babası mısın?

Bu komiklik de değil artık!

Bu karşında kim olursa olsun o kişiyi rencide etmek.

Kişilik haklarına tecavüz etmek.

Bu insanların eşleri, dostları, aileleri, anaları, babaları var.

Nedir yani?

Burada kimi yeriyorsun?

Erkeği mi, kadını mı?

Yoksa kendi fesatlığını cümle aleme mi göstermeye çalışıyorsun?

Pes!

Hayır bununla uğraşacağınıza biraz daha iyi şeyler düşünseniz mesela.

Daha başka bakmaya çalışsanız dünyaya, insanlara saygı göstersen kararları ve düşünceleriyle de onlar da sana gösterse mesela.

Bir de böyle mi deneseniz!
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