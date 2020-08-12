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Esin Övet
Vay arkadaş bu günleri de görebildik şükür 12 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:03:40

Önceki gün, Demet Akalın ve Alişan’ın yeni sabah programına bakıyorum.

Bülent Sertaç da konuklar arasında.

Konu kilo.

Erkeklerin kilosu.

Ki Bülent Sertaş kiloları ile barışık biri. Bizler onu her zaman öyle sevdik ve gördük.

Yani aslında konu Bülent Sertaç’ın dışında.

O an Sinan Akçıl’ın geçen hafta fazla kilolarını gösteren haber konu.

Programda o an Sinan Akçıl’ın göbeği, aldığı kilolar, göbeği masaya yatırılmış.

Sinan Akçıl o an röportajında, “Benim göbeğim yok. O kendisine baksın. Yıllarca Alişan plajlarda tişörtle dolaştı. Lahmacun yedi. Ters ışık mağduruyum ben. Gülben Ergen’i, Hülya Avşar’ı, Sibel Can’ı şimdi anlıyorum. Çok haklılarmış” diyerek Alişan’a da laf atıyor.

Alişan da, Sinan Akçıl’ın plajda çekilmiş fotoğrafını ekrana verip, üzerinde konuşuyor. Sinan’ın göbeğine dikkat çekip, “Bu yağ işte göbek” diye diye anlatıyor.

Vay arkadaş.

Vay ki ne vay.

Canlı yayın da, hem de bir ekranda.

Allah’ım şükürler olsun.

Bu günleri de gördük…

Yıllarda kadın bedenini masaya yatıran, eviren çeviren, konuşan. Yok kadının selilüti, yok kadının göbeği derken erkek bedeni hakkında konuşuluyor.

Gerçekten tebrik ederim. Gerçekten şükürler olsun.

Ve lütfen hem ekranlarda, hem gazetelerde erkek bedeni hakkında daha çok konuşulsun.

Lütfen daha çok…

Belki bu sefer biz kadınların ne hissettiğini daha iyi anlaşılabilir.
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Vay arkadaş bu günleri de görebildik şükür Önceki gün, Demet Akalın ve Alişan'ın yeni sabah programına bakıyorum. Bülent Sertaç da konuklar arasında. Konu kilo. Erkeklerin kilosu. Ki Bülent Sertaş kiloları ile barışık biri. Bizler onu her zaman öyle sevdik ve gördük. Yani aslında konu Bülent...
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