Mekan içinden, çıkışa kadar görüntüler yayınlanmalı

Ülkemiz kadına şiddet olayında mimli malum.

Bir kadın “Ben şiddete uğradım” diyorsa hepimiz bu durumun arkasında durmalıyız.

Ve bir kadın şiddet görüntülerini gözler önüne serip “Ben şiddete uğradım” diyorsa “Kadının beyanı esastır” kardeşim.

Bu bir bir daha iki.

Buna herkes karşı durmalı.

Ancak ortada başka çetrefilli durumlar varsa bunun da karşısında durmalıyız.

Malumunuz önceki gün Ukraynalı top model Daria Kyryliuk kendi Instagram hesabından “Türkiye’de plajda güvenlik bize saldırdı. Dört kız ben dahil yüzüme yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı” diye bir mesaj yayınladı.

Olayın geçtiğini söylediği yer Dalyan Momo Beach’ti. Daria Kyryliuk direk Momo’yu suçladı.

Ben her türlü şiddete karşı dururum, babam olsa tanımam.

Momo’nun sahipleri Burak Beşer ve nişanlısı Ece Akbulut’u çok iyi tanırım. Böyle bir şiddet varsa asla sessiz kalmaz kendileri gereken şeyi yapar.

Ki yapmaları da gerekiyor.

Fakat, onlardan itiraz geldi.

Olayın söylendiği gibi olmadığını belirtip bir video görüntüsü yayınladılar.

Ancak ben de diyorum ki, o video görüntüsüyle yetmez, yeterli değil.

Daha fazlası olması lazım.

Kapının önünde yani Daria’nın da içinde bulunduğu gurubun görüntüsü.

Ve daha fazlası. İçerdeki görüntüleri.

Bunları da kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor.

O zaman tam anlamıyla olay açığa çıkacaktır.

Çünkü Daria, Momo'dan gelen itirazı kabul etmeyip sevgilisi ile mutlu olduğunu belirtti.

Bu yüzdendir ki, Momo hala suçlu gözüküyor.

Çünkü kadının beyanı esastır...

Olayın ortaya çıktığı andan itibaren tanıdığım kim varsa aradım, araştırdım. Hatta o gün orada bulunan arkadaşlarıma sordum, soruşturdum.

Konuştuğum kişilerin anlattıklarından yola çıkarak hepsini size aktarıyorum.

Bir okuyucu olarak sizler karar verin lütfen.

Ama her şeyden önce adalet yerini bulsun.. Kim haksız ise o mutlaka ortaya çıksın ve cezalandırılsın.

1- Olay bayramın birinci günü yaşanmış. Ancak Daria Kyryliuk kendi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamayı, olayın yaşandığını iddia ettiği andan 48 saat sonra yayınlamış. Keşke olayın olduğu anda canlı canlı yayınlasa, bas bas bağırsaydı.

2- Olayı duyurduğu sosyal medya hesabında kendi fotoğrafının üzerine o gün kavgada yanında olan arkadaşlarını tag’lemiş. Ancak aralarında bir kişi var ki, dikkatimi çekti. O da geçen sene Momo’ya alınmadığı için ciddi sorunlar çıkartan Momo’nun sahibi Burak Beşerler’in eski sevgilisi Şeyma Subaşı. O gün onların yanında yok. Fakat tag’lerin içinde yer alıyor.

3- Ben görmedim ama olayla ilgili Şeyma Subaşı paylaşım yapıp daha sonra da silmiş.

4- Görenler Daria’nın hiçbir darbe almadığını söylüyor. Ben o kişilere “Belki siz görmediniz. Kavgayı ayırmaya çalışırken bir darbe alabilme ihtimali var” dedim. Aldığım yanıt “Hayır yüzünde asla bir sorun yoktu. Kimse vurmadı mekandan ayrılırken” oldu.

5- 70 yaşında bir kadın çocuğunu almaya gelirken Daria’nın aralarında olduğu bu gurup ile karşılaşıyor. Grup yol vermek istemiyor ve kavga etmeye başlıyor. Kadına ve çocuğa vurmaya başlayınca güvenlik ayırmak için araya giriyor. Benim arkadaşım da o an oradaymış. Olayı görmüş. Ancak keşke o 70 yaşındaki çıksa da konuşsa.

6-Tartışma esnasında orada olan arkadaşım, “O kız orada yere oturmuş ağlıyordu. Hatta elinden tuttum, ‘No problem no problem’ dedim. Yabancı olduğunu içerde anlamıştım. DJ kabininin önünde duruyorlardı. Benim hemen yanımda. Ama çok taşkın bir gurupta. Eğlenirken bile fark ediliyordu. Ve kavga esnasında hiç darp izi yoktu yüzünde. Zaten kavga bitmişti o an. Ben gittikten sonra tekrar bir şey olduysa bilmem” diye anlattı.

7- Mekan bir açıklama yaptı. Hatta açıklamada “O gün kapıda kavga eden gurup 2 Ağustos’ta yine mekandaydı” diyor. Bunun üzerine Daria 2 Ağustos’ta gittiğini gösteren uçak biletini yayınlıyor. Mekan ise “Daria yoktu ama arkadaşları geldi” diyor. Benim anlamadığım da burada işte. Kapıda nedensiz bir kavga çıkartan gurup mekana neden iki gün sonra yeniden alınır mesela. Niye alıyorlar. Mekanların sorun ve kavga çıkartan müşteriye tavır koyması şart.

8- İddialara göre o gece Daria’yı sevgilisi darp etmiş. Ama bu tamamen söylenti. Hatta bununla ilgili bir video yayınladı Momo Beach yetkilileri. Ama o video da bana göre net bir şey ifade etmiyor. Beach bu durumda her türlü görüntüyü yayınlaması gerekiyor. Beach e giriş ve çıkış anlarına kadar.

Ve tam da bu olaylardan sonra Momo 15 gün kapatıldı

Daria Kyryliuk'un isyanı sonrası yetkililer harekete geçti elbet.

Çünkü bu normal bir durum değil.

Ne olursa olsun bir kadın "Ben şiddete uğradım" diye isyan edip bir yer işaret ediyor. Ve şiddet görüntüsünü paylaşıyor.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ve Momo Beach'in aralarında bulunduğu altı mekan sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için kapatıldı.

Momo altı kez sosyal mesafe kuralına uymadığı için ceza almış.

Düşünebiliyor musunuz? Altı kez.

Ne korkunç.

En başta vahimlik burada aslında.

Düşünün 15 Mart'tan bu yana Covid 19 illeti ile mücadele veriyoruz. Günlerce eve kapandık. Sokağa çıkamadık. Çok kişi çalışamadı.

Ki önümüzdeki günlerde yine kapanacağız belki. Bilmiyoruz.

Fakat 1 Haziran sonrası "Sosyal mesafeyi koruyun. Kapasitenin yarısı kadar müşteri alın. Ekonomi durmasın. Çalışan çalışsın. Ama dikkatli olun" dedi ama dinleyen kim!

Doldurdular da doldurdular.

"Plaj partileri yapılmayacak" dendi.

Dinleyen kim...

Hepsi peşi sıra partiler düzenledi.

Kapasitenin üstüne çıktı.

Olacağı buydu.

Geç bile kalındı.

Ben bu yaz hiçbir popüler beach'e gitmedim. Çünkü giden herkesten "Çok kalabalık. Kapasitenin üzerinde her yer" lafını duydum. Oysa ki, tüm işletmecilerden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını beklerdim.

Çünkü böyle sözler verilmişti. Hatırlayın.

Ben tüm işletmeciler ile tek tek konuştum. Tüm kurallara uyacaklarına dair açıklamalar yaptı hepsi.

Uyan uydu elbet.

Ama uymayanlar yüzünden birçok mekan da şu an zan altında kalıyor üzgünüm.

Bir de kapılarını hiç açamayanlar var. Başka Momo olmak üzere bazı mekanlar neredeyse kapasitenin üzerinde müşteri aldı.

Ve gelinen nokta.

Geçmiş olsun.

Ki çok kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurallara uyulmazsa kapanırlar" demişti.

Ben en çok garsona, komiye, evine üç kuruş ekmek götürmekte olan insanlara üzülüyorum. Ve yine maalesef olan onlara olacak.

Ve Covid 19 illeti hala kapımızda. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak belli olmaz.

Ve bazı mekanlar için sezon bitti geçmiş olsun.

Ve bu saatten sonra da kurallara uymayan birçok yer kapanacaktır.

O yüzden ekstra dikkat.

Daha fazla dikkat...

Önemli olan sağlık...

Şeyma Subaşı detayı da göz ardı etmemek gerek

Önceki gün konuştuğum çok kişi, “Şeyma Subaşı geçen sene yaşadığı olayın intikamını aldı. Daria yakın arkadaşı onu dolduran Şeyma. Böyle bir şey yapması için o yol gösterdi” diye anlattı.

Ancak ben buna inanmak istemiyorum.

Bu söylentinin bile olması çok korkunç ve çirkin.

Hem bir kadın olarak hem de ülkemiz için.

Bu yüzden adının bu olayda çokça geçtiği, bu söylentinin kahramanı Şeyma Subaşı gerçekleri bi