Koç'un keyifli Bodrum tatili...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç geleneği bozmadı. Her yıl Nazenin V isimli yelkenlisiyle Bodrum Türkbükün’e demirleyen Rahmi Koç akşam saatlerinde bota binerek 1 saatlik yüzüşünü gerçekleştirdi. Bu sefer yüzme öncesi lüks yelkenlisinin arka kısmına inerek özel kuaförüne saçlarını kestirdi. Rahmi Bey saçlarını kestirirken ablası Semahat Sevim Arsel teknenin üstünden misafirleri Mimar Melkan Gürsel ile birlikte dikkatle izledi. Traşın bitmesiyle Koç bota binerek yüzmeye giderken teknedekiler el sallayarak uğurladı. Deniz çok dalgalı olduğu için Rahmi Koç Zodyak botu ile Türkbükü sahiline yakın bir noktaya gelerek denize girdi.

Hakan YAĞCI