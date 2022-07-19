Tatil

Kosif'in keyifli tatili...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı

19 Temmuz 2022 Salı
Kosif'in keyifli tatili...

İş insanı Hakan Kosif'in eşi Evelize Kosif, eğlenceli tatilinden yeni kareler paylaştı. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan genç sosyetik Kosif, ailece çıktıkları eğlenceli tatillerinden kesitler paylaşmaya devam ediyor. Yazı geçirmek için Bodrum'u tercih eden Kosifler, dostlarıyla teknede buluşarak keyifli vakit geçirdi. Evelize Kosif'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ise takipçilerinden takdir topladı. Sahilde poz veren üç çocuk annesi Evelize Hanım, fit görüntüsüyle tüm dikkatlerini üzerine çekti.

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