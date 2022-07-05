Tatil

Bodrum'da aşk tatili...

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Bodrum'da tatil yapıyor.

05 Temmuz 2022 Salı
Bodrum'da aşk tatili...

Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ile önceki gün Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı. Birlikteliklerini sürdüren Merve Oflaz-Allan Hakko çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Tatilin tadını çıkaran aşıklar, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.Oflaz, gün boyu suyun üzerinde havalanan elektrikli sörf tahtası ile eğlenceli anlar yaşadı.Ardından Hakko ise sevgilisini elinden tutarak bota çıkardı. Ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.Öte yandan Merve Oflaz, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin haklarında çıkan 'ayrılık' haberleriyle ilgili soru soru sorması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız" diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.

Onur AYDIN

Merve Oflaz allan hakko tatil BODRUM

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