Tatil

Özilhan'ın Belgrad turu...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan Belgrad'daki tarzıyla göz doldurdu.

21 Mayıs 2022 Cumartesi
Özilhan'ın Belgrad turu...

İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi sosyetik güzel Yasemin Özilhan, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kadınlara ilham olmaya devam etti. Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen ve her yıl doğduğu toprakları ziyaret eden sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret etti. Cemiyet hayatının tarz kadınları arasında yerini alan Yasemin Hanım, Belgrad'ın etkileyici sokaklarında çekildiği pozları ve göz alıcı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yasemin Özilhan Belgrad tatil Moda TARZ

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