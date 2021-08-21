Tatil

Sosyete tatilde...

İş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, yazın son günlerini Ege ve Akdeniz kıyılarında değerlendiriyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi
Sosyete tatilde...

Ağustos ayının son günlerinde, yazın tadını çıkaran ünlü isimler, İstanbul'dan uzaklaşıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih eden iş ve cemiyet dünyasından tanınmış kişiler, özellikle tekne tatiliyle kalabalıktan uzakta huzur buluyor. İş insanı Hikmet Albayrak ile eşi Alpin Albayrak, mavi tura çıkarken Melda Kosif tatil için Yunan Adaları'nı seçti. Bursalı iş insanı Levent Kızıl çok sevdiği Bodrum'a doğru yola çıkarken, Feryal Gülman geçtiğimiz haftayı Çeşme Alaçatı'da lüks bir butik otelde geçirdi.

çeşme BODRUM alaçatı tatil Feryal Gülman

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