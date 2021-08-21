Sosyete tatilde...

Ağustos ayının son günlerinde, yazın tadını çıkaran ünlü isimler, İstanbul'dan uzaklaşıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih eden iş ve cemiyet dünyasından tanınmış kişiler, özellikle tekne tatiliyle kalabalıktan uzakta huzur buluyor. İş insanı Hikmet Albayrak ile eşi Alpin Albayrak, mavi tura çıkarken Melda Kosif tatil için Yunan Adaları'nı seçti. Bursalı iş insanı Levent Kızıl çok sevdiği Bodrum'a doğru yola çıkarken, Feryal Gülman geçtiğimiz haftayı Çeşme Alaçatı'da lüks bir butik otelde geçirdi.