Tatil

Cennet Koyu'nda tatil

Uzun zamandır birliktelik yaşayan Erkut Soyak ve Ayşe San, önceki gün Bodrum'daki lüks teknelerinde objektiflere yansıdılar.

07 Ağustos 2021 Cumartesi
Cennet Koyu'nda tatil

İşadamı Erkut Soyak, sevgilisi Ayşe San ile birlikte tatiline Bodrum'da hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün Cennet Koyu açıklarında lüks teknelerinde dostlarını ağırlayan Soyak ve San birlikte eğlenceli saatler geçirdi. Dostlarıyla teknede sohbet ettik sonra kendini soğuk suya bırakan Erkut Bey'in ardından sevgilisi Ayşe San da arkadaşıyla güneşlenirken görüntülendi. Yazın trendleri arasında yer alan renkli bikinilerden giyen Ayşe San, plaj şıklığını gösterdi. Fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ayşe Hanım, daha sonra yüzerek denizin tadını çıkardı.

Onur AYDIN

Erkut Soyak Ayşe San cennetkoyu BODRUM tatil

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