Tatil

Mavi sularda eğlence...

Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık, Bodrum'daki tatillerinde denize girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi
Mavi sularda eğlence...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı merhum Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasındaydı. Aşık çifti birlikte güneşlendikten sonra kendilerini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Denizde birlikte eğlenceli vakit geçiren çift uzun süre yüzerek sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift heyecanlı bekleyişlerini duyurmuştu. 5 aylık hamile olan Gökçen Paprika Aşık'ın büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakan YAĞCI

Murat Aşık Gökçen Paprika Aşık BODRUM deniz tatil

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