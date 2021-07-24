Mavi sularda eğlence...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı merhum Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık tatil için Bodrum'u tercih eden isimler arasındaydı. Aşık çifti birlikte güneşlendikten sonra kendilerini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Denizde birlikte eğlenceli vakit geçiren çift uzun süre yüzerek sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift heyecanlı bekleyişlerini duyurmuştu. 5 aylık hamile olan Gökçen Paprika Aşık'ın büyüyen karnı ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakan YAĞCI