Tatil

Koçlar, Bodrum'da bir araya geldi!

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ablası Semahat Arsel gelini Carolin Koç, küçük oğlu Ali Koç Bodrum'da bir araya geldi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi
Koçlar, Bodrum'da bir araya geldi!

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ablası Semahat Arsel gelini Carolin Koç, küçük oğlu Ali Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İnan Kıraç Türkbükü sahilinde akşam yürüyüş yaparken görüntülendi. Bodrum Türkbükü Divan Palmira’da akşam yemeği için buluşan Koç Ailesi üyeleri, yemek sonrası sahilde yürüyüş yaptı. Koç Ailesinin gelini Caroline Koç yürüyüş esnasında köpeğinide yanından ayırmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç halka birlikte selfie ve fotoğraf çektirirken bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Onur AYDIN

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