Tatil

Bodrum'da keyifli tatil

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, kızı ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu ile Bodrum'da görüntülendi.

14 Haziran 2021 Pazartesi
Bodrum'da keyifli tatil

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök kızı Burçak Eyüboğlu ve sevgilisi Başar Kozanoğlu ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. Bu yaz evlenme planları yapan ancak korana yüzünden organizasyon yapmak istemedikleri için düğünlerini ileri bir tarihe erteleyen çift tatillerine tam gaz devam ediyor. Alize Hanım kızı Burçak ile yakından ilgilenerek onunla keyifli bir tatil geçiriyor. Kızıyla kendini serin sulara atan Alize Hanım daha sonra birlikte kanoya çıkarak kürek çekti.

Onur AYDIN

Alize Dinçkök Başar Kozanoğlu BODRUM tatil

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Tatil Bodrum'da keyifli tatil

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök, kızı ve erkek arkadaşı Başar Kozanoğlu ile Bodrum'da görüntülendi.
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