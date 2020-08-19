Aşıklar Bodrum tatilinde

Sosyetik güzel Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da tatiline devam ediyor.

Aşkları tam gaz devam eden sosyetik güzel Derin Mermerci ve iş insanı Murat Arslan, Fethiye sonrası rotayı Bodum’a çevirdi. Önceki gün Bardakçı Koyu’ndaki Caresse Otel’in iskelesinde bulunan locada görüntülenen sevgililer, gün boyu locada sohbet etti. Murat Arslan, sevgilisinin elini tutarak Mermerci'ye bir şeyler söyledi. Sosyetik güzel ikizleri Lal ve Mina’yı da yanından ayırmadı. Bir ara kızlarının yanına giden Derin Mermerci onlarla oyunlar oynayıp şakalaştı. Bu sırada Arslan ise gözlerini bir an olsun sevgilisi ve kızlarından ayırmadı.

Hakan YAĞCI