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Sabancı'nın tekne keyfi...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı, lüks teknesinde tatil yapıyor.

İş dünyasının önemli isimlerinden Yalçın Sabancı, teknesin'de tatilin tadını çıkardı. Tek başına Hebilköy'de demirli teknesinde yoğun iş hayatının stresini atan ve tatilinin tadını çıkartan Sabancı, bol bol denize girip güneşlendi.

Hakan YAĞCI

Etiketler
yalçınsabancı tekne deni tatil BODRUM
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