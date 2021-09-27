Moda

Unutulmaz defile!

Dünyaca ünlü iki moda devi tarihte bir ilke imza atarak muhteşem bir defile ile koleksiyonlarını bir arada tanıttı.

27 Eylül 2021 Pazartesi
Unutulmaz defile!

Tarihte ilk kez iki ünlü moda evinin bir araya gelerek hazırladığı koleksiyon bir işbirliğinden ziyade moda dünyasına eşsiz bir an yaşatmayı hedefledi.Versace by FENDI koleksiyonu, FENDI couture ve kadın koleksiyonları artistik direktörü Kim Jones ve Donatella Versace tarafından hazırlandı. Her iki markanın ikonik görünümlerinin yer aldığı koleksiyon dostluk, saygı, özgürlük ve eğlence kavramları üzerine odaklanıyor. Dua Lipa, Elisabeth Hurley, Demi Moore, Winnie Harlow, Zoey Deutch, Iris Law, Damian Hurley gibi isimlerin katılım gösterdiği show Milano Moda Haftasının kapanışına damgasını vurdu.



defile Moda tasarım koleksiyon

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