Moda haftası sona erdi

Modanın görsel sanatla buluştuğu 30 kısa filmi 13-16 Nisan tarihleri arasında dijital platform üzerinden modaseverlerin beğenisine sunan Fashion Week Istanbul sona erdi. Ünlü tasarımcıların koleksiyonlarının yanı sıra, her biri görsel birer şölen olarak değerlendirilen kısa filmler de tüm dünyada şovları takip edenlerin büyük beğenisini kazandı. Fashion Week Istanbul’un son gününde podyum, Zeynep Erdoğan’ın, 50'li yılların Hollywood aktrislerinin göz kamaştırıcı siluetleri ile oryantal dokunuşun buluşması olan koleksiyonu ile açıldı. Erdoğan’ın ardından, Tuvana Büyükçınar’ın markası olan Tuvanam’ın moda filmi sahnelendi. Tasarımcının yeni trendleri minimal çizgilerle harmanladığı koleksiyon, "kozadan çıkışı" anlatırken, özlediğimiz korunmasız düzeni de hatırlatarak izleyenlere umut verdi. Tasarımcı Hatice Gökçe ise %100 doğal ve saf yün içeren ehram kumaşlarıyla karşımıza çıkardığı koleksiyonunda çevreye duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini de ön plana çıkarttı. Zeynep Tosun, yaşadığı topraklardaki köklerine ithafen hazırladığı "Apasas; The City of The Mother Goddess" adlı koleksiyonunda Anadolu’da yaşadıklarına inanılan ve mitolojinin gelmiş geçmiş en güçlü kadınları olarak kabul edilen Amazon kadınlarının yaşam hikâyelerinden ilham aldı.