Diplomasinin moda zirvesi...

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, İstanbul’daki Grand Hyatt Otel bünyesinde yer alan showroom’unda çok özel bir davete imza attı. Aralarında ABD, Avusturya, Belçika, Hollanda ve Almanya Başkonsoloslarının eşlerinin de bulunduğu seçkin bir grubu ağırlayan Kutoğlu, konuklarına tasarımlarını yakından inceleme fırsatı sundu. Toplam 23 özel davetlinin katıldığı organizasyonda, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Fahri Başkonsoloslar Sennur Hamacıoğlu ve Mina Aygün de hazır bulundu. Diploması ve modayı bir araya getiren davette konuklar, Kutoğlu’nun yeni sezon koleksiyonlarını büyük bir ilgiyle takip etti.