Boğaz’da kültür ve stil buluştu

Hemington, marka kültürünü sanat, tarih ve farklı disiplinleri bir araya getirdiği “Silent Art of Thread” buluşma serisi kapsamında, İstanbul Boğazı’nın zarif hattında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hemington CEO’su Umut Boz ve Selçuk Ramazanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Damar Arıkoğlu, Funda – Hasan Aksoy, Gamze Alan, Gülçin – Ahmet Atalay, Hülya – Cem Akoğul, Renda Helin Çizer, Şengül – Burak Güldamlası, Tuğba – Can İmir, Umut Kuzucu, Yasemin Sarıbaş gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Tarihçi ve yazar Cem Akoğul’un İstanbul’un bilinmeyen öykülerini, mimari hafızasını ve zamana yayılan kültürel katmanlarını paylaştığı yürüyüşle başlayan deneyim, Bebek ve Arnavutköy sokaklarında devam etti. Katılımcılar, İstanbul’un farklı dönemlerine ışık tutan bu keşif yolculuğunun ardından, Arnavutköy’de yer alan Chef Mezze’de kurulan özel bir sofrada bir araya geldi. Akşam boyunca stil, kültür ve şehir üzerine ilham veren sohbetler gerçekleşti. Davette ayrıca İlkbahar–Yaz 2026 koleksiyonuna ait seçili parçalar davetlilerle buluştu. Minimalist bir bakış ve zamansız bir estetik anlayışıyla şekillenen koleksiyon, saf dokular, nefes alan yüzeyler ve yüksek kaliteli elyaflarla öne çıkıyor.