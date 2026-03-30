Magazin Hattı

Boğaz’da kültür ve stil buluştu

Sanat, tarih ve farklı disiplinleri bir araya getirdiği “Silent Art of Thread” buluşma serisi moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Giriş: 30 Mart 2026 Pazartesi 13:51 Güncelleme: 30 Mart 2026 Pazartesi 14:39
Hemington, marka kültürünü sanat, tarih ve farklı disiplinleri bir araya getirdiği “Silent Art of Thread” buluşma serisi kapsamında, İstanbul Boğazı’nın zarif hattında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hemington CEO’su Umut Boz ve Selçuk Ramazanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Damar Arıkoğlu, Funda – Hasan Aksoy, Gamze Alan, Gülçin – Ahmet Atalay, Hülya – Cem Akoğul, Renda Helin Çizer, Şengül – Burak Güldamlası, Tuğba – Can İmir, Umut Kuzucu, Yasemin Sarıbaş gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Tarihçi ve yazar Cem Akoğul’un İstanbul’un bilinmeyen öykülerini, mimari hafızasını ve zamana yayılan kültürel katmanlarını paylaştığı yürüyüşle başlayan deneyim, Bebek ve Arnavutköy sokaklarında devam etti. Katılımcılar, İstanbul’un farklı dönemlerine ışık tutan bu keşif yolculuğunun ardından, Arnavutköy’de yer alan Chef Mezze’de kurulan özel bir sofrada bir araya geldi. Akşam boyunca stil, kültür ve şehir üzerine ilham veren sohbetler gerçekleşti. Davette ayrıca İlkbahar–Yaz 2026 koleksiyonuna ait seçili parçalar davetlilerle buluştu. Minimalist bir bakış ve zamansız bir estetik anlayışıyla şekillenen koleksiyon, saf dokular, nefes alan yüzeyler ve yüksek kaliteli elyaflarla öne çıkıyor.


Silent Art of Thread

Güncel Bircan Bircandır Derneği’ne ödül...

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Derin Mermerci, kurucusu olduğu Bircan Bircandır Derneği ile Darıca’da hayata geçirdikleri yaşam alanı projesi sayesinde ödüle layık görüldü.
Güncel Koçibey'in Bolu molası...

Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, Bolu'da yaptığı projesinde konaklayıp dostlarıyla doğada dinlendi.
Jet Set Ödül öpücüğü...

Taylor Swift, 9 adaylık aldığı ve 7 ödül kazandığı iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde, mutluluğunu nişanlısıyla paylaştı.
Magazin Hattı

Sanat, tarih ve farklı disiplinleri bir araya getirdiği “Silent Art of Thread” buluşma serisi moda tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Güncel Yeşil Ailesi Bali'de...

Pia Hakko- Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June ile birlikte Bali'de tatil yaptı.

Güncel Fit güzeller...

Onlar sadece stilleriyle değil, sağlıklı yaşam disiplinleriyle de ilham veriyorlar. Yasemin Ergene'nin fonksiyonel antrenmanlarından, Alkoçlar kardeşlerin yoga ve pilates tutkusuna kadar cemiyet dünyasının sportiflerine mercek tuttuk.
Güncel Mourad'a veda daveti...

Sultan V. Murad’ın torunu ve Selma Sultan’ın kızı olan dünyaca ünlü yazar Kenize Mourad, İstanbul’a özel bir davetle veda etti.
Güncel Baba-oğul Türkiye-Romanya maçını izledi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç, dün akşam oynanan Türkiye-Romanya maçını tribünden takip etti.

Güncel Reklam yıldızı oldu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden diş hekimi Emek Külür, bir diş macunu firmasının reklam teklifini kabul etti. TV'lerde reklam filmi ve billboard'larda afişleri yayınlanan Külür, reklam yıldızı oldu
Güncel Boyner Karadeniz'de...

Bir süredir İzmir’in huzurlu atmosferinde köy yaşamını deneyimleyen ve doğayla iç içe bir hayat süren Elif Boyner, rotasını bu kez Karadeniz’e çevirdi.

Güncel Brad Pitt'in, imajı şaşırttı

Yeni filmi 'The Riders'ın çekimleri için Yunanistan'dan Hollanda'ya geçen Brad Pitt'in set imajı hayranlarını şaşırttı.
Magazin Hattı QM Awards'ta çifte ödül...

Turizm sektörünün güçlü markalarından Jolly, bu yıl 15’incisi düzenlenen QM Awards’tan iki önemli ödül aldı.

