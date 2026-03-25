“Kentsel Ağıt / Urban Lament” sergisi...

Çağdaş Türk sanatçı Özlem Zerey, yeni kişisel sergisi “Kentsel Ağıt / Urban Lament” ile sanatseverlerle buluştu. Sergi, 24 Mart –5 Nisan 2026 tarihleri arasında Galerie D’Art La Visione’de ziyaret edilebilecek. Zerey, eserlerinde İstanbul’u yalnızca fiziksel bir şehir olarak değil; hafıza, duygu ve zamanın iç içe geçtiği çok katmanlı bir varlık olarak ele alıyor. Büyük ölçekli soyut tuvallerde kırmızı ve siyahın çarpıcı kontrastları, altın ve pastel tonlarla birleşerek kentin dönüşümünü, kayıplarını ve yeniden doğuşunu yansıtıyor. Akaretler Sıraevleri’nde yer alan sergi, kentsel dönüşüm, hafıza ve içsel çatışmalar gibi temaları üç ana eksen üzerinden izleyiciye sunuyor. Sanatçının güçlü teknik dili ve katmanlı anlatımı, izleyiciyi hem İstanbul’la hem de kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye davet ediyor. Her gün 10.00–19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilen sergi, çağdaş sanat meraklıları için dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor.

Nazif Şahin KARPUZ