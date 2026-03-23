Gündoğdu, New York'a damga vurdu

New York – Tasarım dili güçlü bir kreatif lider ve TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW70) 70. Oturumu kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde kadının güçlendirilmesi üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Kadınların ekonomik ajansının güçlendirilmesi, yapısal eşitsizliklerin giderilmesi ve sürdürülebilir kalkınma politikaları ele alındığı programda Gündoğdu, kadınların yalnızca ekonomik sistemlere dahil edilmesinin değil, karar alma süreçlerinde etkin rol üstlenmesinin önemini vurguladı. Kadınların üretim zincirinin her aşamasında görünür ve değer yaratan aktörler olarak konumlandırılması gerektiğini ifade etti.