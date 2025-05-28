Türk yatırımcılarla İstanbul’da buluştular

888 Brickell Miami İstanbul’da Türk yatırımcılarla buluştu. Dolce & Gabbana imzalı 888 Brickell Miami, İstanbul’da Türk yatırımcılarla buluştu. İstanbul, (DHA)- Dolce & Gabbana iş birliğiyle geliştirilen 888 Brickell Miami İstanbul’da tanıtıldı. International Realty Group (IRG) Kurucusu ve Başkanı Giovanna Guzman ve İtalyan iş insanı ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 259 özel tasarım konut, restoran, bar, havuz terası ve spa merkezinin bulunduğu yaşam projesi Türk yatırımcılarla buluştu. Ayrıca 2,5 milyon dolardan başlayan daire fiyatlarıyla projede kısa dönem kiralama ve wellness konsepti de öne çıkıyor. International Realty Group (IRG) Kurucusu ve Başkanı Giovanna Guzman, Miami'nin prestijli konut projelerini tanıtmak üzere proje yöneticileriyle birlikte İstanbul’a geldi. İstanbul’da bir otelde tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte dikkat çeken projelerden biri, Dolce & Gabbana iş birliğiyle geliştirilen 888 Brickell Miami oldu. Projeye ortak olan ünlü İtalyan iş insanı ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi de etkinliğe bizzat katıldı ve projeyi Türk yatırımcılara tanıttı.