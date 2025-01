Türk ve uluslararası sanat dünyasının en önemli isimlerini bir araya getiren “Be The Legend” (Efsane Ol” adlı serginin açılış daveti, Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’in popüler adreslerinden biri olan ve bu yıl onuncu yılını kutlamaya hazırlanan Magna Hotels’de gerçekleşti. Açıldığı ilk günden bu yana Türkiye’nin kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayan Magna Hotels’in ev sahipliği yaptığı bu sıra dışı serginin açılış etkinliği, birbirinden ünlü sanat severleri bir araya getirdi. Eşsiz bir sanatçı kadrosunun yer aldığı “Be The Legend”, Türk sanatının efsane ismi, “Resmin Şairi/ Devrim Erbil” liderliğinde, olağanüstü bir sanatçı kadrosunu bir araya getiriyor. Türk resim sanatının önde gelen isimleri Bahri Genç, Barış Sarıbaş, Renk Erbil, Beste Alperat ve ünlü İngiliz sanatçı Joanna Gilbert, bu özel sergide büyük ustaya eşlik ediyor. Renk Erbil küratörlüğündeki Be The Legend sergisi, resim, heykel ve enstalasyonlardan oluşan çeşitli eserlerle ziyaretçilerine olağanüstü bir sanat deneyimi de yaşatıyor. Misafirperverliği, hizmet kalitesi ve rakipsiz konumuyla Magna Hotels, bu kültürel etkinlik için misafirlerine mükemmel bir ortam sunarak, Erciyes’te kış sporları tutkunlarını sanat, turizm ve yaşam tarzının merkezinde bir araya getiriyor. Kış sezonu boyunca devam edecek olan “Be The Legend” sergisi 1 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek.