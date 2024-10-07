Arena'da adrenalin dolu gece...

Milli boksör Burak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde önceki akşam Sinan Erdem spor salonunda dünya çapında organize edilen olan Mega Fight Arena, dünyanın tanınmış Boks ve Kick Boks yıldızlarını İstanbul’da ringde mücadele ettirmek için son zamanların en önemli maç organizasyonunu hazırladı. Binlerce kişi önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonunda toplandı. Gece de dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Adam Clay sahne aldı. Geceye katılanlar arasında Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey, Nuri Alço, Şafak Sezer, İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in oğlu Doğuş Holding üstdüzey yöneticilerinden Cem Engin ve dünyaca ünlü amerikalı dövüşçü Bubba Jenkins gibi isimler vardı. Boks maçları başlamadan önce oyuncu Şafak Sezer ve arkadaşları ringte kısa süreli bir şov yaptı. Gecenin mimarları BUrak Mataracı ve Mert Akdağ, ''Bu sene bu işe çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu işi Türkiye'de çok çok ileri taşımak istiyoruz. İnsanların bu işi merak etmesini istiyoruz. Bu işle ilgili çok güzel planlarımız projelerimiz var. 2025 yılının Şubat ayında bambaşka bir organizasyonla yine birlikte olacağız'' dediler.