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Katarlı Fardan'dan Türkiye'de ilk konser...

Katarlı ilk kadın çağdaş klasik müzik bestecisi, söz yazarı ve senfoni sanatçısı olan Dana Al Fardan, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (KUSAV) ev sahipliğinde Kuşadası Kervansarayı’nda konser verdi.

Giriş: 10 Temmuz 2024 Çarşamba
Katarlı Fardan'dan Türkiye'de ilk konser...

Kervansaray’ın tarihi atmosferinde İndigo albümünün şarkılarını seslendiren Dana Al Fardan, dinleyiciden büyük beğeni topladı. Türkiye’ye coğrafi ve kültürel olarak hayranlığını dile getiren Dana Al Fardan, şarkılarını ilk kez Türk dinleyicisiyle buluşturma imkanı bulduğu için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Dana Al Fardan’a Katar Filarmoni Orkestrası solist sanatçılarından oluşan Giovanni Passini yönetimindeki Cinemoon Ensemble eşlik etti. Konserde, son albümü Indigo’da yer alan Solstice, Indigo, Onyx, Azurite, Spectrum, Chromium, Glacier, Heliodore ve Stillness parçaları sahnelendi. Katar’ın, Avrupa başta olmak üzere dünyada tanınan en ünlü kadın sanatçısı olan Dana Al Fardan, performansıyla seyirciden büyük alkış aldı. Dana Al Fardan seyirciden gelen yoğun istek üzerine Onyx şarkısını yeniden seslendirdi. Konser sonrası plaket takdim edilen Dana Al Fardan, Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere Efes, Kapadokya gibi dünyaca ünlü kültür varlıklarını barındıran şehirlerde konser vermek istediğini belirtti.


Dana Al Fardan

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