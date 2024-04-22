Magazin Hattı

Genç tasarımcılara ödül gecesi...

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları Wow İstanbul Hotel’de gerçekleşen gala gecesinde ödüllerini aldı.

Giriş: 22 Nisan 2024 Pazartesi
Genç tasarımcılara ödül gecesi...

Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 409 başvurudan seçilen 10 finalist tasarımlarını gala akşamında muhteşem bir defileyle sergilediler. Yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Yasemin Ladin Subaşı ‘Neomenia’ adlı tasarımıyla, ikincilik ödülünü İbrahim Burak Önal ‘Varoluşun Şifresi’ adlı tasarımıyla, üçüncülük ödülünü ise Eylül Candoğan ‘Su İyesi’ adlı tasarımıyla ödüllerini Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı. Birinci 200 Bin TL, ikinci 125 Bin TL, üçüncü ise 75 bin TL ödülü kazandı. MİB Başkanı Burak Yakın, tüm katılımcıları tebrik ederek, her biri birbirinden yaratıcı tasarımların arasından bin bir emekle seçim yapan jüri üyelerine ve tasarımların hayata geçmesinde büyük katkı sağlayan tasarımcılara teşekkür etti ve emeği geçenlere plaketleri verildi. Ayrıca gecede mücevher sektöründe büyük emeği olan ustalar da anılarak, ustalara saygı ödül töreniyle plaketleri takdim edildi


Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, gala gecesinde sahne alarak misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, taşlarla süslü siyah tulumuyla çok şıktı.


ebru gündeş Mücevher İhracatçıları Birliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Maç heyecanı...

İş, siyaset ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final serisinin son maçını izledi
Güncel Sanatseverler Venedik Bienal'inde...

Cemiyet hayatının sanatsever ünlü hanımları, Venedik Bienali’nin ana sergi mekânlarından Arsenale'de yer alan Türkiye Pavyonu’nun açılışında sanatçılarla bir araya geldiler.

Magazin Hattı Genç tasarımcılara ödül gecesi...

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları Wow İstanbul Hotel’de gerçekleşen gala gecesinde ödüllerini aldı.

Jet Set Victoria Beckham'a özel parti...

Victoria Beckham için Tom Cruise'dan Salma Hayek'e, Spice Girls üyelerinden Eva Longoria'ya kadar yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi düzenleyen David Beckham, gecenin sonunda eşini sırtında taşıdı.
Güncel Gülmanlar'ın sanat turu...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman ile birlikte sanatçı Devrim Erbil'in sergisini gezdi.
Magazin Hattı Güzelleştiren davet

Cemiyet hayatının ünlü hanımları özel lansmanda bir araya geldi.
Güncel Koçlar İtalya'da...

Caroline Koç kızları Esra ve Aylin Koç ile birlikte Milano'da tatil yaptı.
Davetler Şık koleksiyona özel lansman...

Cemiyet hayatının modasever ünlü hanımları, 2024–2025 sezonu için yaratılan gözlük koleksiyonu davetine katıldılar.
Magazin Hattı "Gece Görüşü" Sergisi...

Türk figüratif resim sanatının önemli isimlerinden Orhan Umut, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Gece Görüşü” isimli sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Jet Set En etkili 100 kişi seçildi!

Dünyanın saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, 2024 yılının en etkili 100 kişisini seçti. Dua Lipa, Kylie Minogue, America Ferrera, Taraji P. Henson, Dev Patel gibi ünlü isimler listede yer aldı.
Davetler Özel mücevherler fuarda tanıtıldı

Bu yıl 55’incisi düzenlenen İstanbul Jewelry Show mücevher tutkunlarına kapılarını açtı.

Magazin Hattı Nişantaşı'nda ışıl ışıl davet...

Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir, Meri Krutzo'nun Nişantaşı'ndaki ilk showroom'unu özel bir davetle açtı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.