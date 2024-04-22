Genç tasarımcılara ödül gecesi...

Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 409 başvurudan seçilen 10 finalist tasarımlarını gala akşamında muhteşem bir defileyle sergilediler. Yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Yasemin Ladin Subaşı ‘Neomenia’ adlı tasarımıyla, ikincilik ödülünü İbrahim Burak Önal ‘Varoluşun Şifresi’ adlı tasarımıyla, üçüncülük ödülünü ise Eylül Candoğan ‘Su İyesi’ adlı tasarımıyla ödüllerini Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’den aldı. Birinci 200 Bin TL, ikinci 125 Bin TL, üçüncü ise 75 bin TL ödülü kazandı. MİB Başkanı Burak Yakın, tüm katılımcıları tebrik ederek, her biri birbirinden yaratıcı tasarımların arasından bin bir emekle seçim yapan jüri üyelerine ve tasarımların hayata geçmesinde büyük katkı sağlayan tasarımcılara teşekkür etti ve emeği geçenlere plaketleri verildi. Ayrıca gecede mücevher sektöründe büyük emeği olan ustalar da anılarak, ustalara saygı ödül töreniyle plaketleri takdim edildi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, gala gecesinde sahne alarak misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, taşlarla süslü siyah tulumuyla çok şıktı.