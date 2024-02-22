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Göz alıcı gelinlikler, özel davetliler...

'Experience of Romance 2024’ isimli gelinlik koleksiyonu özel bir davetle tanıtıldı

Giriş: 22 Şubat 2024 Perşembe
Göz alıcı gelinlikler, özel davetliler...

Beyaz Butik, "Experience of Romance 2024’’ isimli gelinlik koleksiyonunu özel bir etkinlik ile tanıttı. Hacer Pala’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte "Experience of Romance" isimli yeni koleksiyonunu tanıtan Beyaz Butik, bu özel koleksiyonda romantizmi ve zamansızlığı kusursuz bir şekilde bir araya getirerek gelin adaylarının kalplerini etkilemeyi hedefliyor. Davetliler, "Experience of Romance" 2024 koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel Şen, Serap Korkmaz Arslan gibi isimler etkinlik boyunca keyifli anlara şahitlik ederken, koleksiyon büyük bir beğeniyle karşılandı.


Experience of Romance 2024’

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