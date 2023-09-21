Kültür ve sanat bir arada...

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in içinde yer alan Restoran Modern,

İstanbul’un kültür, sanat ve iş çevresini buluşturan büyülü bir akşama ev sahipliği yaptı. Tarihi

Yarımada manzarasının nefes kesen fonunda gerçekleşen akşamda, Saffet Emre Tonguç ve Serda

Büyükkoyuncu şiirsel anlatımlarıyla İstanbul’un gizemli öykülerini davetlilerle paylaştılar. Davete katılan isimler arasında Pınar Sabancı, Kıvılcım Kocabıyık, Sina-Ekin Güler, Edip-Aslı İlkbahar, Ümit Boyner, Tuçe, Tuba Peksayar, Sedef İybar, Zeynep Bora, Murat Süter, Sinem Güven, Tuğçe Yüzbaşıoğlu Arnas-Arda Arnas ve Doğa Bursalı gibi birçok tanıdık sima vardı. İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan Restoran Modern, Haziran ayı başında kapılarını açmıştı. Şehrin kültür ve gastronomi sahnesine yepyeni bir renk katan mekan, c•paces Grup bünyesinde hizmet veriyor. Misafirlerini şık ve ferah ambiyansında, Türk mutfağına çağdaş dokunuşlar katan menüler, her seferinde nefes kesen muhteşem Tarihi Yarımada manzarası ile keyifli ve dinamik müzikleri eşliğinde ağırlıyor.