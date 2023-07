Bodrum'da renkli davet

Berrin Ak’ın ev sahipliğinde, Kreatif Direktörü Rebecca Proctor Ceo’su John Ling’in ziyaretiyle, Mackenzie Party konsept ve tasarımın click by daphne tarafından gerçekleştirilen partide konuklar, inanılmaz keyifli vakit geçirdiler. Muhteşem bir atmosferde düzenlenen organizasyonda Betty Mazalto unutulmaz kareleri yakaladı. Markanın Ceo'su John Ling, yaptığı açıklamada bu muhteşem ülkede geçirdikleri her anın inanılmaz keyifli olduğunu ve dünyada çalıştıkları en iyi distribütör olarak her zaman MacKenzie Turkey olarak beklentilerinin çok ötesinde işler yaptıklarını, markaya kattığı değer için firma sahipleri Berrin Ak ve Oğuzhan Ak’a sonsuz teşekkürlerini iletti. Markanın Kreatif Direktörü Rebecca Proctor ise, en büyük ilkesi mutluluk olan markanın bu unutulmaz gecede gerçek mutluluğu bir kez daha davetlilerle deneyimleyerek yaşamış olduklarını söyledi. Gece sonunda Five Oclock'un hazırladığı 10. yıl özel pastası kesilirken, etkinliğe özel pasta şeklinde hazırlanan DJ kabininde, Onur Seçkin konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Öte yandan etkinliğe Melda Aksu, Elif İnci Aras, Melis Murathanoğlu, Levent Kızıl, Burcu Anik - Abdulkerim Güzel, Dila Tarkan, Daphne Behar, Aysel Akçay, Abdullah-Hülya Avcı, Mithat Erdem, Dilek Birgen, Gül Ergi, Ece Tuncay, Elif Girgin, Zeynep Germen gibi ünlü isimler katıldı.