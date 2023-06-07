Özel davet...

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’de doğan, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası tasarım ekipleri ve İstanbul’da bulunan üretim tesisi ile, yenilikçi mühendislik sistemlerini el sanatlarının geleneksel yöntemleriyle birleştirerek evrensel tasarımlara sahip dış mekan mobilyaları üreten Maxxmora Outdoor Living Concept, global marka lansmanını özel bir davetle gerçekleştirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde, Londra, Hamburg, Cannes ve İstanbul Showroom’larını eş zamanlı olarak tamamlayarak global bir marka olma yolunda çok önemli adımlar atan Maxxmora, geçtiğimiz akşam Etiler’de yer alan Türkiye’deki ilk showroomunda gerçekleştirdiği özel davette, Türkiye ve dünyadan pek çok tasarımcı ve mimar başta olmak üzere pek çok konuk ağırladı. Maxxmora Outdoor Living Concept kurucusu İmmanuel Özyürek ve eşi Anna Özyürek’in ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye katılanlar arasında; Maxxmora Almanya’dan Guido Strottman, Maxxmora İngiltere’den Tonny Holman ve Abdullah Almatroushi, Maxxmora Fransa’dan Erik Bermard ve Maxxmora Seul’den Mr. Park’ın yanı sıra; Moris Kohen & Pınar Hacıraifoğlu, Özlem & Gökhan Avcıoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, Ayşegül Hotiç, Asli Küseyiroğlu, Arzu Kunt vardı.

Ferit TUĞLUK