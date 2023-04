TFF’den anlamlı proje...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve GoArt Metaverse, deprem bölgesi ve afetten etkilenen futbol paydaşları için metaverse evreninde yeni bir proje başlattı. Goart Metaverse platformu üzerinde 3D olarak tasarlanan sanal evren, bağış seçeneklerinin yanı sıra, TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyumdan oluşacak. Oyundan elde edilecek tüm gelir, TFF’nin Omuz Omuza kampanyasına aktarılarak depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kente dönüşecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve GoArt Metaverse, şubat ayında Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin yaraları sarmak amacıyla yeni bir iş birliğine imza attı. TFF’nin başlattığı ‘Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası’ bünyesinde hayata geçirilen projeden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi ile çok büyük can kayıpları yaşandığını belirterek, “Yaraları sarmak için biz de tüm camiamızla birlikte “bir olduk”. Tıpkı ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı’nın dediği gibi; “Memleket isterim ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; kış günü herkesin evi barkı olsun.” dedik. Futbol, dünyanın en popüler oyunu. Böyle zamanlarda futbolun gücünü elimizden gelen her vesileyle iyilik için kullanmalıyız dedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için “omuz omuza” verdik. Gençlikve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart gecesi başlattığımız kampanya canlı yayınlarla milyonlara ulaştı. Camiamızın ortaya koyduğu bu birliktelik toplumsal birlikteliğe dönüştü. Futbolumuzda sadece kötü günlerde değil, her gün bu birlikteliği görmeye ihtiyacımız var.” dedi.