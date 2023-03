Nişantaşı'nda moda çekimi!

Uluslararası ödüllü Ressam ve Moda Tasarımcısı Emre Ertürk, yıllar önce, ailece New York'ta kurdukları Emre New York çantalarını, aile dostu Dalya Sulaiman ile birlikte, www.emrenewyork.com adlı kurumsal internet adresinde global satışlarına başladı. Ertürk, tasarladığı köpek çanta modellerinden birini de Dünyaca ünlü Amerikalı Model ve moda ikonu Kim Kardashian'a göndermişti. Uluslararası Etsy, Amazon ve şimdi de Türkiye'ye özel Trendyol'da yeni Emre New York mağazalarını açan Emre Ertürk’e Nişantaşı’nda rastladık. Başarılı sanatçı Ceyda Mazalto’nun da aralarında olduğu yakın arkadaş grubu ile birlikte Nişantaşı’nda gezintiye çıkan Ertürk, Gizia Brasserie’de keyifli sohbetler eşliğinde harika bir öğle yemeğindeydi. Gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı tasarımcı, yemeğin ardından sosyal yaşamın ünlü isimlerinin çok beğendiği yeni Emre New York çantalarını anlatan eğlenceli bir sokak modası çekimi yaparken objektife yansıdı. Başarılı tasarımcıya bu özel moda çekiminde ünlü şarkıcı Ceyda Mazalto’da eşlik etti.