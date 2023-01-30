40. yıla renkli kutlama...

Lajivert Genç Odası, Ritmik Genç Odası gibi markaları bünyesinde bulunduran Soyserin Grup, 40’ıncı yılını Baltalimanı’ndaki bir mekanda birçok ünlü ismin katılımıyla kutladı. Gala gecesinde çok sayıda ünlü isim yer aldı. 40’ıncı yıllarının heyecanını dile getiren Soyserin Grubu Kurucusu Mehmet Soyserin, “Metal sektörüyle üretim hayatına başlayan, kalite anlayışından ödül vermeden ailelerin gelişen ve değişen ihtiyaçlarını göz önüne alan Soyserin Grup, 1995’te Lajivert Çocuk ve Genç Odası markasıyla sektöre ilk adımını attı. 2015’te buna Ritmik Genç Odasını da katarak sektörde daha çok söz sahibi oldu. Aradan geçen 40 yılda sektörel liderliğe doğru emin adımlarla yürümekteyiz. Firmamızın en temel amacı, geleceğimizin mimarı olacak gençlerimize yeni ve konforlu yaşam alanları sunmaktır. Bu amaçlar neticesinde 2022 yılı sonu itibarıyla tüm markalarımızla Türkiye'de tamı tamamına 99 münhasır mağazaya ulaştık. Gerçekleştirdiğimiz reklam filmi ile genç ve sevilen oyuncularımızı, gençlerle bir araya getirerek kaynaştırmak istedik” açıklamasını yaptı.