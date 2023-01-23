Magazin Hattı

Sömestrde minikler yaşadı...

KidZania İstanbul’daki yarıyıl etkinlikleri KidZania Hak Savunucuları’nın karne partisi ile başlıyor. KidZania İstanbul'un Genel Müdürü Ebru Timur, karne alan çocuklar için muhteşem etkinliklerin yapılacağını duyurdu

Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi
Sömestrde minikler yaşadı...

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, tüm çocukları yarıyıl tatilinde tüm gün süren sınırsız eğlenceye davet ediyor. Çocuklar, tatil boyunca 120’den fazla rolü deneyimlerken aynı zamanda birbirinden farklı etkinlikler, tatile özel yepyeni atölye çalışmaları ve sokak oyunlarıyla eğlenirken öğrenecekler.


KidZania İstanbul kapılarını bu kez yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen tüm çocuklar için açıyor. 5 Şubat’a kadar devam edecek yarıyıl tatilinde çocuklar için KidZania İstanbul’da birbirinden eğlenceli sürprizler hazırlandı.

5 Şubat Pazar gününe kadar, yarıyıl tatili boyunca her gün yapılacak çekilişlerle ziyaretçilerine sürpriz hediyeler kazanma şansı sunacak olan KidZania İstanbul’da tatil boyunca devam edecek birbirinden heyecan verici tatile özel aktiviteler ziyaretçileri bekliyor. 2 Şubat’ta yapılacak Devri Daim Geri Dönüşüm Atölyesi ile yeni beceriler kazanma fırsatı bulacak çocuklar, tatil boyunca hafta içine denk gelen günlerde Erbulak Evi ile ‘Büyükler ve Küçükler El Ele Drama’ etkinliğine katılabilecekler. Tüm yarıyıl boyunca tatili boyunca devam edecek yoga, illüzyon, tasarım ve bilim atölyeleriyle tatil etkinlikleri KidZania İstanbul’da çocuklara farklı bir tatil deneyimi sunacak.

KidZania KidZania Hak Savunucuları

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