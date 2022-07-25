Magazin Hattı

Tekne tutkunları bir arada...

iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts’in Türkiye distribütörü Karina Marine Group’un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması’nda bir araya geldi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi
Tekne tutkunları bir arada...

Türkiye’de sektör lideri olan Karina Marine Group’un merakla beklenen etkinliği “Azimut Türkiye Yaz Buluşması” Villa Maçakızı’nda olağanüstü bir ilgi ile gerçekleşti. Azimut Yachts özel tekne koleksiyonunu Türkiye’de başarıyla temsil eden İstanbul merkezli yat satış firması Karina Marine Group tarafından tekne tutkunları ve Azimut Yachts sahiplerinin uzun bir aradan sonra bir araya getirildiği buluşmaya 2 milyar Euro’yu aşan sipariş listesiyle bir rekora imza attığını geçtiğimiz günlerde duyuran Azimut- Benetti‘nin Group Başkan Yardımcısı Giovanna Vitelli de katıldı. 2021 yılında Avrupa’nın ‘’En çok satış yapan Bayisi’’ ödülünü alan Karina Marine Group Genel Müdürü Murat Soydaş ev sahipliğinde yapılan özel davete, iş, sanat ve cemiyet dünyasından Selim Hamamcıoğlu, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Ayşegül-Hakan Kodal, Gilman-Mesut Karadeniz, Dilek Hanif, Sibel Kerimoğlu ve Fatma-Ali Doğan gibi isimler katıldı.

Yachts Karina Marine Group Azimut Türkiye

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