Magazin Hattı

Çocuklarla 8. yıl kutlaması...

Ebru Timur, çocuklarla bir araya gelerek 8. yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı...

16 Haziran 2022 Perşembe
Çocuklarla 8. yıl kutlaması...

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, ev sahipliğini üstlendiği buluşmada katılımcılara KidZania’daki yeniliklerden ve KidZania’nın çocuklara neler kattığından bahsetti. KidZania İstanbul’un 8. yılı kapsamında basın mensupları ve çocuklarıyla bir araya gelen KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur yaptığı konuşmada, “Okul ile gerçek dünya arasında bir köprü görevi üstlenen KidZania'da, çocukların, teorik bilgilerini güvenli ve gerçekçi bir ortamda uygulamaya geçmeleri için çalışıyoruz. Bu sene KidZania İstanbul’un 8. yaşını kutluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 1,7 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık. Şehrimizde ağırladığımız 1-14 yaş ziyaretçilerimiz bugüne kadar toplamda 10 milyonun üzerinde aktivite yaptı. Erkek çocuklarının en sevdiği aktivite itfaiye iken kız çocuklarının en sevdiği aktivite süpermarket. Hem erkek çocuklarının hem de kız çocuklarının sevdiği aktiviteler ise itfaiye, süpermarket, inşaat alanı, kurye ve gizli ajan aktiviteleri.” dedi.


Ebru Timur KidZania

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