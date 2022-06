Habib'ten Öze Dönüş meditasyonu...

Six Senses Kocataş Mansions , markanın sürdürülebilir ve wellness odaklı felsefesi ışığında Global Wellness Day’i unutulmaz etkinliklerle kutladı. Markanın Pazarlama ve İletişim Direktörü Zuhal Şahlı ve Wellness Direktörü Sündüz Ediz Kibar ev sahipliğinde; Aslı Şen, Raquel Habib ve Özden Deborah Kurnaz’ın atölyeleriyle renklendi. 11 Haziran Global Wellness Day, markanın kuruluşundan beri felsefesini oluşturan doğayı koruma, sürdürülebilirlik, bedensel ve ruhsal iyilik halini hedeflemek amaçları ışığında kutladı. Sabah saatlerinde Raquel Habib ile Öz’e dönüş ve Bir’lik meditasyonu ile başlayan etkinlikler, Aslı Şen’in konuşmacı olduğu “Hayatımızdaki Planlı Tesadüflerin Farkında mıyız' konulu panel ve Özden Deborah Kurnaz’ın yönetiminde Kahkaha Yogası Atölyesiyle devam etti. Konuklar Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’un yeşillikler içerisindeki Boğaz manzaralı atmosferinde Global Wellness Day için hazırlanan etkinliklerle keyifli bir gün geçirken; Wellness ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla örnek projeler yaratan Six Senses Kocataş Mansions’ın Executive Şefi Yusuf Kızılırmak, misafirlere lezzetli olduğu kadar sağlıklı bir menü hazırladı.