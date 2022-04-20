İki kutlama bir arada...

KidZania İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan’ı sanat dolu çok özel bir programla karşılıyor. Çocuklar 23 Nisan programı kapsamında; Hipp-Biraderler Yapım sponsorluğundaki doğaçlama çocuk tiyatrosunu, Doğa Koleji öğrencilerinin halk oyunları gösterisini, 1-4 yaş ziyaretçilere özel “Harikasın Çocuk” Youtube kanalının danslı-müzikli gösterisini ve Erbulak Evi Tiyatro oyuncularının “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” oyununu izleyebilecek. Ayrıca Vita’nın Botanik Bahçesi aktivite alanında tüm çocuklara kitap dağıtımı yapılacak ve Sushi dükkanında Japon Şef Yutaka Hoshino eşliğinde eğitici bir aktivite gerçekleştirecek. Saatler 15:00’ı gösterdiğinde Şehir Meydanı’nda geçit töreni gerçekleşecek. Danslarla renklenecek kutlamalardan sonra bando turu ile eğlencenin sesi yükselecek. UNESCO'nun çağrısı ile 23 Nisan'da kitabın ve okuma alışkanlığının ne kadar önemli olduğunun vurgulanması ve farkındalık yaratılması amacıyla, 100 ülkede milyonlarca insanın katılımıyla Dünya Kitap Günü kutlanıyor. KidZania İstanbul, bu çok özel günde, çocuklara araştırmayı ve keşfetmeyi aşılayan, öğrenme hakkının tutkulu savunucusu Urbano’nun doğum gününü kutluyor ve “Sen de Yaz” Öykü Yarışmasının 20 finalisti de 23 Nisan’ın kutlandığı bu coşkulu günde açıklıyor.