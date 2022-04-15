Magazin Hattı

Çocuklar Ülkesi'nde eğlenme ve öğrenme!

Çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 100’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri program tüm çocukları doyasıya eğlenecekleri bir serüvene davet ediyor.

15 Nisan 2022 Cuma
Çocuklar Ülkesi'nde eğlenme ve öğrenme!

Çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 100’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri program tüm çocukları doyasıya eğlenecekleri bir serüvene davet ediyor. Çocukların yoğun eğitim temposuna biraz ara verip dinlenmeleri ve dönemin devamı için enerji toplamaları adına tatillerin iyi bir fırsat olduğunu söyleyen KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Eğlenirken öğrenme felsefesi üzerine inşa edilmiş bir şehir olan KidZania İstanbul’da, ziyaretçilerimiz eğlenirken bir yandan da gerçek yaşam deneyimlerinden öğrenmeye devam ediyorlar. ziyaretçilerimize, tüm günü kapsayan bir deneyim sunuyoruz. Çocuklar, ortalama 5 saat geçiriyorlar ve bu süre içinde ortalama 7 aktiviteye katılabiliyorlar. Pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden leziz yiyecekler hazırlıyorlar. Herkesi şehrimize bekliyoruz” dedi.

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Magazin Hattı Çocuklar Ülkesi'nde eğlenme ve öğrenme!

Çocukların beceri ve ilgi alanlarına göre 100’den fazla rolü deneyimleyebilecekleri program tüm çocukları doyasıya eğlenecekleri bir serüvene davet ediyor.

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